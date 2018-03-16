16:57 16.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Непогода в Украине принесет красный уровень угрозы

В ближайшие дни Украина на две трети своей территории покроется красным уровнем угрозы в результате ухудшения погоды. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Непогода в Украине принесет красный уровень угрозы

Согласно его словам, украинцам необходимо быть готовыми к грядущей непогоде. Так чиновник отметил, что план действий в таких ситуациях не подвел руководство страны в прошлый раз, поэтому его стоит придерживаться снова.

Вместе с тем вице-премьер-министр между тем добавил, что циклон начнет движение с юго-запада Украины. В частности, в снежный покров в Киеве составит до 25 см.  

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве и Киевской области по причине активности циклона на выходные дни синоптики ожидают сложные погодные условия.


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