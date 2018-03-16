Илон Маск намерен создать "межгалактическую медиаимперию"

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter.

Отмечается, что представители Илона Маска подтвердили, что новая компания Thud — это название новой компании предпринимателя, но отказались от дальнейших комментариев. В базе доменов GoDaddy зарегистрирован адрес thud.com, но информация о владельцах отсутствует.

Ранее сообщалось, что Маск планирует купить сайт фейковых новостей The Onion. Но вместо этого предприниматель нанял нескольких его ключевых сотрудников, включая главного редактора, для работы над "секретным" комедийным проектом.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выложил в сеть интернет видео-презентациб инновационного транспорта. Запись уже появилась на видеохостинге Youtube.