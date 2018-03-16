22:58 16.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ "кошмарит" отделения "Новой почты"

Генеральная прокуратура Украины инициировала процесс обысков складских помещений ООО "Новая Почта". Об этом передает пресс-служба ГПУ.

ГПУ

Сообщается, что в рамках уголовного производств было проведено 15 обысков в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Все действия сотрудников службы являются абсолютно законными, а документы о проведении процедур обыска будут опубликованы по окончанию следственных действий. Работа некоторых отделений предприятия в этих городах временно приостановлена.

Правоохранители считают, что не стоит намеренно поднимать панику в СМИ, так как это может навредить инвестиционному климату государства.

Напомним, что ГПУ инициировали проведение комплексной операции по ликвидации теневого канала поставок оружия в Украину. Один из каналов, как подтверждают материалы ГПУ, может проходить через ООО "Новая почта". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Белгород-Днестровском Одесской области сотрудники службы безопасности ликвидировали нелегальный канал поставки оружия.


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