Фанаты в шоке: новый трейлер "Мстителей" уже назвали культовым - ВИДЕО
В сети появился долгожданный ролик супергеройского фильма "Мстители: война бесконечности". Трейлер уже опубликован на видеохостинге Youtube.
В заключительной части киноленты режиссеры приготовили сюрприз для всех поклонников и почитателей этого жанра. В "Мстителях" в бою не на жизнь, а на смерть будут участвовать Капитан Америка, Халк, Черная Вдова, Железный Человек, Черная Пантера, Человек-паук, Человек-муравей, Доктор Стрэндж и стражи Галактики.
На этот раз их главным противником является космическое существо, которое обладает немыслимыми силами - Танос. Он может перемещаться во времени, владеет сверхзвуковой скоростью передвижения и нечеловеческой силой, выносливостью и умом.
Причиной смерти 62-летнего актера театра и кино Виктора Косых стал алкоголь. Причем, как утверждают эксперты, алкоголь не являлся суррогатом, поэтому смерть наступила не от качества выпитого, а от количества.