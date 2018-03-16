Фанаты в шоке: новый трейлер "Мстителей" уже назвали культовым - ВИДЕО

В заключительной части киноленты режиссеры приготовили сюрприз для всех поклонников и почитателей этого жанра. В "Мстителях" в бою не на жизнь, а на смерть будут участвовать Капитан Америка, Халк, Черная Вдова, Железный Человек, Черная Пантера, Человек-паук, Человек-муравей, Доктор Стрэндж и стражи Галактики.

На этот раз их главным противником является космическое существо, которое обладает немыслимыми силами - Танос. Он может перемещаться во времени, владеет сверхзвуковой скоростью передвижения и нечеловеческой силой, выносливостью и умом.

Смогут ли супергерои победить галактического злодея украинские зрители смогут узнать 26 апреля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно известная киностудия Marvel собрала всех супергероев киновселенной для общего фото в честь 10-летия создания организации.