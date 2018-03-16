Адвокат Дронова рассказал про выдвинутые подзащитному обвинения

Адвокат Геннадия Дронова, который проходит как подозреваемый по делу харьковского ДТП, заявил, что в любом транспортном происшествии необходимо установить скорость автомобиля, так как это одна из самых важных составляющих. Поэтому в первую очередь важно установить скорость автомобиля Зайцевой.

Как известно, в обвинительном акте указано, что автомобиль Зайцевой двигался со скоростью не меньше, чем 80 км в час. Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик сообщила, что точная скорость Lexus не удалось выяснить.

Сергей Перепелица акцентирует на том, что пока не установят точную скорость передвижения транспорта Зайцевой, не получиться выяснить мог ли Дронов иметь возможность увидеть опасность. 80 км/ч или 150 км/ч – это очень принципиальная разница, как замечает адвокат.

Защита сообщила, что в случае движения автомобиля со скоростью 120 км в час, он проезжает определенное расстояние за секунду. А поскольку мы не знаем скорость, то не можем выяснить на каком от Дронова расстоянии был автомобиль, когда тот его увидел. Если расстояние большое, к примеру 150 метров. То его нельзя считать опасностью.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Львовской области произошло ДТП: на трассе Киев-Чоп в четверг вечером, 15 марта, столкнулись две фуры.