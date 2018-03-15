15:16 15.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области люди отравились тортом, восемь пострадавших

В центральную больницу города Броды Львовской области обратились за оказанием помощи восемь человек, проживающих в этом районе. Семерых пострадавших, и троих детей в их числе госпитализировали. Об этом сообщает Национальная полиция во Львовской области.

Во Львовской области люди отравились тортом, восемь пострадавших

После оказания медицинской помощи, врачи поставили людям диагноз "острый гастроэнтероколит, кишечная инфекция". Один из заболевших от госпитализации отказался, остальных положили в больницу.

Как установили правоохранительные органы, сейчас на лечении находятся взрослые в возрасте 28-43 года и дети 7-12 лет. Возможной причиной отравления мог случиться торт, приобретенный в магазине с целью отпраздновать день рождения.

Открыто уголовное производство нарушение правил борьбы с эпидемиями. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Черниговской области от вспышки кишечной палочки пострадало 16 интернатовцев 1,4,6,9 классов из-за пищи, которую они употребляли в столовой.


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