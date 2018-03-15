Во Львовской области люди отравились тортом, восемь пострадавших

После оказания медицинской помощи, врачи поставили людям диагноз "острый гастроэнтероколит, кишечная инфекция". Один из заболевших от госпитализации отказался, остальных положили в больницу.

Как установили правоохранительные органы, сейчас на лечении находятся взрослые в возрасте 28-43 года и дети 7-12 лет. Возможной причиной отравления мог случиться торт, приобретенный в магазине с целью отпраздновать день рождения.

Открыто уголовное производство нарушение правил борьбы с эпидемиями. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Черниговской области от вспышки кишечной палочки пострадало 16 интернатовцев 1,4,6,9 классов из-за пищи, которую они употребляли в столовой.