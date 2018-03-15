23:47 15.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ужгороде из-за кори закрывают детский сад

В Ужгороде с пятницы, 16 марта, на карантин закрыли детский сад №6.

В Ужгороде из-за кори закрывают детский сад

Соответствующее решение было принято из-за заболевания детей корью. Учреждение будет закрыто для посещения до 6 апреля. Как сообщает пресс-служба Ужгородской городской рады, начиная с 12 марта в двух из четырех групп заболели корью шестеро детей.

При этом пять из них не были привиты от этой болезни. Среди учеников других садов и школ до сих пор проявлялись лишь единичные случаи кори, - заверили в городской раде.

Там также добавили, что с начала этого года в Ужгороде зарегистрировано 228 случаев заболевания корью. Больше всего случаев среди детей от одного до четырех лет, наполовину меньше среди детей пяти-девяти лет. Есть также заболевшие дети до год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Минздрава количество заболевших корью за период с 5 по 11 марта уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущими показателями и составило 617 человек.


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