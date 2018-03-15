В Лисичанске непогода обесточила почти две тысячи домов

Полностью обесточено также село Малоалександровка. Это еще 184 абонента. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Луганское энергетическое объединение".

По данным ведомства, Луганщина продолжает страдать от сложных погодных условий и нестабильности энергосистемы Луганской области, которая возникла в результате отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение последний 1,5 года.

На данный момент остро стоит проблема с отсутствием топлива для оперативно-выездной бригады Сватовской РЭС, которая должна уехать на восстановление электроснабжения для Малоолександровки.

До 13 марта была отключена одна из двух высоковольтных ЛЭП, соединяющих Луганскую область с Объединенной энергосистемой Украины. Сейчас линия электропередач уже введена в работу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий.

По данным синоптиков в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сильный снег и метели. При этом прирост снежного покрова может достигать 15-20 сантиметров.