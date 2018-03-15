04:00 15.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком полиция задержала главу пенитенциарного заведения - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 13 марта, в Кропивницком задержали исполняющего обязанности начальника одного из учреждений по вопросам исполнения наказаний.

В Кропивницком полиция задержала главу пенитенциарного заведения - ФОТО

Майор внутренней службы требовал 11 тысяч гривен от местного жителя за прием передач для задержанных, которые содержали запрещенные предметы. Как сообщает пресс-центр СБУ, полиция задержала чиновника в служебном кабинете после получения третьей части неправомерной выгоды в размере 3,7 тысяч гривен.

Против взяточника открыто уголовное дело и сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Сумской области задержала депутата местного городского совета. Политик попался на взятке в 4,5 тысяч долларов. Как сообщает в среду, 14 марта, пресс-центра Службы безопасности Украины, председатель одной из постоянных комиссий Сумского городского совета, требовал от частного предпринимателя деньги за содействие в продлении срока аренды земельного участка.


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