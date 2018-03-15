В горах Ивано-Франковской области сошла лавина

Груда мокрого снега сошла с восточного склона горы Брецкул. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, при обследовании лавинных очагов снеголавинной станции Пожежевская было обнаружено схождение мокрой лавины объемом 210 кубометров.

Стихийное бедствие произошло около четыре часов дня, однако ущерба оно не нанесло. Кроме того, в ГосЧС предупредили, что сегодня в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровеня.

Напомним, синоптики предупреждали об опасности схода лавин в Карпатах. В частности, сохранялась значительная снеголавинная опасность сохранялась в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине ожидается ухудшение погодных условий в течение 17-19 марта.

По данным синоптиков в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия. Уже в субботу в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях нагрянут сильный снег и метели. При этом прирост снежного покрова может достигать 15-20 сантиметров.