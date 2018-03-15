06:30 15.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг по всей Украине мокрый снег и дождь

В Украине в четверг, 15 марта, в Украине будет определять влажная и теплая воздушная масса с температурой в большинстве областей выше климатической нормы для этого периода.

В четверг по всей Украине мокрый снег и дождь

Синоптики ожидают сырую погоду, местами пройдет дождь с мокрым снегом. На юге страны - без существенных осадков. На дорогах северо-восточной половины местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха ночью составит днем 3-8 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода продержится весь день. Ночью возможен мелкий снег, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса тепла. Днем будет от 3 до 5 градусов со знаком плюс.

На западе Украины ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 2-8 градусов.

На севере страны небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 3-8 градусов.

В центре Украины в четверг также пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем потеплеет до 2-8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 2-8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов.

Народный прогноз: 15 марта почитается память священномученика Феодота Киринейского. С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето. Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета. Если снег, мороз, северный ветер, то летом тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то лить будет всё лето. И хотя погода еще может быть достаточно холодной, с этого дня прекращаются устойчивые морозы.


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