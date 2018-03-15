Траты геймеров: сколько стоят различные онлайн игры

Буквально любая игра, даже та, которая распространяется в формате free-to-play, нацелена на то, чтобы игрок платил из своего кармана, взамен получая лицензионный доступ к приложениям, каким-то бонусам, скинам и прочим привилегиям.

Браузерные игры

Подавляющее большинство однопользовательских браузерных игр монетизируются за счет рекламы. Вы можете не тратить ни копейки, терпеливо ждать, пока закончится показ ролика или текстового объявления и продолжать игру. Вы можете отключить рекламу за символическую сумму. Однако есть в числе однопользовательских проектов и исключения – некоторые аркады и idle-игры, к которым подключены микротранзакции.

Многопользовательские проекты часто распространяются бесплатно, но подразумевают возможность покупки виртуальной валюты, снаряжения, бонусов внутри самой игры за реальные деньги. Размер средней транзакции, как правило, не превышает нескольких долларов.

Мобильные игры

Один из наиболее денежных сегментов современности – это игры для мобильных устройств, планшетов или смартфонов. Монетизируются они двумя способами – в виде разовой покупки на страницах профильной площадки-магазина или же путем проведения транзакций во внутриигровом магазине.

Интересно, что в среднем игрок тратит на мобильные игры не более пары долларов в день, но учитывая аудиторию популярных проектов, постоянные акции и стимулирующие на траты факторы, в день разработчики популярных приложений зарабатывают на своих пользователях десятки тысяч долларов.

Азарт – на отдельном месте. Если вы планируете научиться играть в автоматы в интернете и стать завсегдатаем казино, размер игровых трат может увеличиться многократно. Поэтому если вы не готовы или не можете позволить себе потратить некую сумму, от азартных игр лучше воздержаться.

Клиентские игры

Самый традиционные способ монетизировать свою игру – это продавать доступ к ней. Если раньше разработчики делали ставку на продажу дисков, то теперь игры продаются в интернете.

Вилка цен за современные игры достаточно широкая – от нескольких центов за игру любительской или не очень известной студии до нескольких десятков долларов за проект от мировых гигантов индустрии.

Вопреки критике со стороны общественности, некоторые разработки помимо разовой покупки самой игры, внедряют в свои проекты еще и покупку дополнительных материалов. Другими словами, купив игру, геймер не получает полного доступа ко всем материалам, и если ему захочется пройти на новый уровень, скачать патч, открыть нового персонажа ил локацию – придется заплатить еще раз по прейскуранту.