Сервис YouTube будет бороться с конспирологией и фейками

Соответствующая мера также поможет бороться с распространением фейков и другой дезинформацией, которая может ввести зрителей в заблуждение. Об этом заявила руководитель сервиса Google Сьюзан Войжитски, передают Вести экономика.

Из-за новых алгоритмов по раскрутке и ранжированию видеороликов YouTube стал чаще подвергаться критике пользователей, которые жаловались, что сервис навязывает видеоматериалы на конспирологическую тематику, сообщает CNBC.

В настоящее время компания планирует дополнять ролики с самыми резонансными "теориями заговора" текстовыми блоками со ссылками на сторонние источники, в первую очередь "Википедию". В качестве примера Войжитски привела видео о высадке американцев на Луну.

Между тем в написании текстов для "Википедии" участвует множество авторов, что не может гарантировать безусловную точность и достоверность информации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский телеканал использовал для своего фейка американский ролик. Так, американская компания планирует подать в суд иск на российский государственный телеканал за то, что он использовал для своего фейка американский рекламный материал.