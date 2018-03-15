13:33 15.03.2018 | Общество | Новости
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Сервис YouTube будет бороться с конспирологией и фейками

Видеохостинговая компания YouTube планирует бороться с конспирологическими видео. Таким образом популярный сервис хочет обезопасить пользователей от влияния подобного контента с помощью "Википедии". 

Сервис YouTube будет бороться с конспирологией и фейками

Соответствующая мера также поможет бороться с распространением фейков и другой дезинформацией, которая может ввести зрителей в заблуждение. Об этом заявила руководитель сервиса Google Сьюзан Войжитски, передают Вести экономика.

Из-за новых алгоритмов по раскрутке и ранжированию видеороликов YouTube стал чаще подвергаться критике пользователей, которые жаловались, что сервис навязывает видеоматериалы на конспирологическую тематику, сообщает CNBC.

В настоящее время компания планирует дополнять ролики с самыми резонансными "теориями заговора" текстовыми блоками со ссылками на сторонние источники, в первую очередь "Википедию". В качестве примера Войжитски привела видео о высадке американцев на Луну.

Между тем в написании текстов для "Википедии" участвует множество авторов, что не может гарантировать безусловную точность и достоверность информации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский телеканал использовал для своего фейка американский ролик. Так, американская компания планирует подать в суд иск на российский государственный телеканал за то, что он использовал для своего фейка американский рекламный материал. 


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