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Полиция объявила в розыск подозреваемый в организации убийства Вороненкова

Гражданин России Владимир Тюрин, который подозревается в организации убийства бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова, объявлен в розыск в Украине.

Полиция объявила в розыск подозреваемый в организации убийства Вороненкова

Соответствующая информация в среду, 14 марта, опубликована на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти"

Согласно информации, Тюрин объявлен в розыск Национальной полицией Украины в связи с тем, что он скрывается от органов прокуратуры.

Датой его исчезновения указывается 10 октября 2017 года. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство. Мера пресечения к подозреваемому не применялась, - сказано в сообщении.

Напомним, 9 октября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что российскому криминальному авторитету Владимиру Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Вороненкова

По информации Луценко, на данный момент Тюрин находится на территории России, поэтому по нему будет направлен запрос об экстрадиции. При этом генпрокурор не исключил применение в отношении него объявления в международный розыск, а также процедуры специального заочного осуждения, если в экстрадиции будет отказано.

Как сообщал УРА-Информ, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.


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