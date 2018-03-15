МККК направил на Донбасс гуманитарную помощь

Всего в грузовиках более 155 тонн груза для жителей Донецкой области. Как сказано на официальном сайте Государственной пограничной службы, сегодня утром через КПВВ Новотроицкое проследовали восемь грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста.

Представители организации привезли в транспортных средствах стройматериалы для жителей Донецкой области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированную территорию Донецкой области более 220 тонн гуманитарной помощи.