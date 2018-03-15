Как развлекались и во что любили играть пользователи двадцать лет назад?

Сказывались ограниченные ресурсы техники, которые отставали от желаний пользователей, да и деньги в онлайн мире крутились не такие, как в наши дни. Однако это не мешало пионерам виртуального пространства находить себе развлечения.

В конце 90-х ассортимент предложенного в Рунете был достаточно ограничен. Если сейчас мысль, что можно просмотреть весь русскоязычный контент кажется сумасшедшей, то в те времена страх прочитать "весь интернет" был вполне реальным.

Основным развлечением первых онлайн пользователей стран СНГ стало общение – с помощью чатов, примитивных по сегодняшним меркам мессенджеров и электронной почты. Люди объединялись в сообщества, на каждом сайте с чат-комнатой образовывался свой социум со знакомыми именами, постоянными участниками, героями и изгоями. Наиболее зависимые от интернета пользователи просиживали в подобных чатах, посвященных какому-то городу, какой-то игре или книге, или в чатах без четкой тематики многие часы каждый день.

Сейчас тысячи рекламных баннеров в Сети вещают, что танковые симуляторы вновь проводят набор в ряды геймеров, клуб Вулкан предлагает лучшие игры в автоматах , а новая браузерная игра точно сведет тебя с ума. В то время игр или не было вовсе, или располагались они на зарубежных серверах. Да и что это были за игры – текстовые приложения, где каждое действие игрок буквально прописывал в строках символов, ожидая такого же текстового ответа на экране. Затем появились первые изображения, но ни о какой динамике и речи быть не могло.

Скорость соединений и ограничения на каждый переданный/полученный мегабайт трафика накладывали свой отпечаток на пользовательский досуг. Развлекательные порталы по большей части представляли собой либо текстовые страницы с историями, анекдотами, цитатами, либо страницы со смешными картинками в плохом качестве.