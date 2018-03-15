12:21 15.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении экс-командира киевского "Беркута"

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира киевского "Беркута" за превышение полномочий и провоцирование конфликта в Украинском доме в 2010 году.

ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении экс-командира киевского

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Отмечается, что обвиняемый вместе с бывшим замначальника управления МВД Украины в Киеве и подчиненными в Украинском доме спровоцировали конфликт и применили силу в отношении посетителей мероприятия, задержав 14 человек.

Также им инициируется подозрение во вмешательстве в журналистскую деятельность. Известно, что они применили насилие и нанесли телесные повреждения журналисту одного из телеканалов, который пытался задокументировать их действия.

В отношении Колесниченко, замначальника управления милиции и заместителя командира "Беркута" суд разрешил арест, и они объявлены в розыск.

К слову, обвинительный акт по командиру роты и 6 сотрудникам "Беркут" был передан в суд в 2016 году, который сейчас рассматривается Шевченковским районным судом.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", имущество бывшего депутата Верховной Рады Украины Александра Шепелева и его родственников арестовано. Соответствующее решение принял накануне суд.


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