ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении экс-командира киевского "Беркута"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Отмечается, что обвиняемый вместе с бывшим замначальника управления МВД Украины в Киеве и подчиненными в Украинском доме спровоцировали конфликт и применили силу в отношении посетителей мероприятия, задержав 14 человек.

Также им инициируется подозрение во вмешательстве в журналистскую деятельность. Известно, что они применили насилие и нанесли телесные повреждения журналисту одного из телеканалов, который пытался задокументировать их действия.

В отношении Колесниченко, замначальника управления милиции и заместителя командира "Беркута" суд разрешил арест, и они объявлены в розыск.

К слову, обвинительный акт по командиру роты и 6 сотрудникам "Беркут" был передан в суд в 2016 году, который сейчас рассматривается Шевченковским районным судом.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", имущество бывшего депутата Верховной Рады Украины Александра Шепелева и его родственников арестовано. Соответствующее решение принял накануне суд.