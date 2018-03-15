13:12 15.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чествование лауреатов 22-й программы "Человек Года – 2017"

14 марта в одном из самых популярных и респектабельных ресторанов столицы "Альмондо" состоялся прием в честь Лауреатов 22-й общенациональной программы "Человек года-2017". 

Чествование лауреатов 22-й программы

Это событие традиционно является своеобразным "pre-party" ежегодной торжественной церемонии.

Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.

В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их высокие достижения.

Для украинской элиты и многочисленных представителей СМИ звучали музыкальные поздравления от трио НЕОН, Влада Ситника, Марии Собко, Поля Манондиза, Михаила Грицкана та звезды мировой эстрады Дидье Маруани.

Сегодня Программа "Человек года" – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны. 

Имена победителей в каждой из 17-ти национальных номинаций, а также имена обладателей Международных и Специальных премий будут объявлены в Национальной опере Украины 24 марта 2018 года во время 22-й церемонии вручения премии "ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2017".


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