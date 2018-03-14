Во вторник в зоне АТО один военный получил боевую травму - ВИДЕО
За прошедшие судки, вторник, 13 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики четыре раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, вчера на Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.
Несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы о начале полного перемирия, российские наемные войска и подчиненные им боевики за прошедшие сутки, понедельник, 5 марта, трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.