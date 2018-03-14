Во вторник в зоне АТО один военный получил боевую травму - ВИДЕО

В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, вчера на Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении боевики вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

Напомним, Россия продолжает нарушать минские договоренности о полном прекращении огня, снова и снова открывая обстрелы в зоне АТО. Сегодня они звучали недалеко от населенного пункта Луганское.