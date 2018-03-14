08:58 14.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188511:Polishuk

Во вторник в зоне АТО один военный получил боевую травму - ВИДЕО

За прошедшие судки, вторник, 13 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики четыре раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Во вторник в зоне АТО один военный получил боевую травму - ВИДЕО

В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, вчера на Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении боевики вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

Напомним, Россия продолжает нарушать минские договоренности о полном прекращении огня, снова и снова открывая обстрелы в зоне АТО. Сегодня они звучали недалеко от населенного пункта Луганское.


Поделиться
Читайте также:
 
В ночь на 25 марта Украина перейдет на "летнее время" Пенсионный фонд запустил сервис для проверки стажа и размера пенсии Во Львове прогремел взрыв на Лычаковском кладбище В Украине отменили талоны на прием к врачу и медкарты студентов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив