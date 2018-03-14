В Украине отменили талоны на прием к врачу и медкарты студентов

Не будет теперь и медицинских карт студентов. С сегодняшнего дня вступает в силу приказ Министерства здравоохранения №157 от 26.01.2018, который отменяет ряд форм первичной учетной документации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Минздрав начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использование классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей

В связи с чем отныне студенты приравниваются к обычным пациентам, а медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад теперь не нужна.

Согласно документу сегодняшнего дня утратили силу следующие формы:

№ 025-2/о "Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов"

№ 030/о "Контрольная карта диспансерного наблюдения"

№ 025-3/о "Медицинская карта студента"

№ 025-4/о "Талон на прием к врачу"

№ 025-6/о "Талон амбулаторного пациента"

№ 026/о "Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)"

№ 031/у "Книга записи вызовов врачей на дом"

Вместе с тем теперь вместо бумажных талонов приказом вводится обновленная форма 074/о "Журнал регистрации амбулаторных пациентов", которая будет стандартом учета визитов пациентов в медицинских информационных системах и будет формироваться автоматически из записей амбулаторной карты.

В министерстве также отмечают, что на время переходного этапа некомпьютеризированные учреждения первичной медицинской помощи должны будут вести соответствующую ведомость в бумажной форме, однако теперь количество информации для ее заполнения значительно меньше, чем раньше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале во всех областях Украины возобновила работу программа " Доступные лекарства", по которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить препараты бесплатно или с незначительной доплатой.