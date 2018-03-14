08:32 14.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ночь на 25 марта Украина перейдет на "летнее время"

В ночь на воскресенье, на 25 марта 2018 года, Украина вновь переходит на "летнее время".

В ночь на 25 марта Украина перейдет на

Согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года, на территории страны устанавливается такой порядок исчисления времени - время второго часового пояса с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в три часа на один час вперед.

Напомним, Украина в ночь на воскресенье, 29 октября 2017 года, перешла на "зимнее время", переведя стрелки часов на один час назад.

Летнее время используется в почти семидесяти странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). В Европе исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.

Переход на летнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье марта месяца и на зимнее - в последнее воскресенье октября. Впервые перевод стрелок на летнее и зимнее время был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, в Страсбурге решил обратиться к Европейской комиссии с просьбой дать " основательную оценку" директиве, которая касается перехода часов на летнее время. Европейский парламент под руководством чешского парламентария Павла Свободы, подготовил документ, который в четверг, 8 февраля, поддержали 384 депутата.


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