В Кривом Роге без газоснабжения остались десятки многоэтажек

Об этом в среду, 14 марта, сообщает пресс-центр ГСЧС.

По словам сотрудников учреждения, в Покровском микрорайоне города при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления произошла утечка и возгорание природного газа.

В таком случае, без газа остались 90 многоэтажных жилых домов, а это больше 14 тыс. абонентов. В 23:20 порыв трубы был ликвидирован.

Предполагается, что восстановление газоснабжения к абонентам запланировано на 14 марта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в секторе Газы сработал взрывное устройство неподалеку от кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдалла и главы палестинской разведки Маджида Фараджа.

Сообщается, что взрывное устройство сработало после того, как Хамдаллах и его люди проехали через контрольно-пропускной пункт Бейт-Ханун в северной части Газы.