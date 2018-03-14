07:29 14.03.2018 | Общество | Новости
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В Британии умер знаменитый физик Стивен Хокинг

В Великобритании во вторник, 13 марта, на 77-м году жизни умер знаменитый физик Стивен Хокинг.

В Британии умер знаменитый физик Стивен Хокинг

Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого будут жить долгие годы. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на заявление представителей семьи ученого.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году он окончил Оксфордский университет как бакалавр по математике и физике, а уже в 24 года получил степень доктора философии Кембриджского университета.

В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз.

Британский физик был известен своей работой с черными дырами и относительностью и написал несколько научно-популярных книг, в том числе "Краткая история времени". Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Напомним, знаменитый английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг спрогнозировал исчезновение человечества к 2600 году.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник вечером, 12 марта, умер известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко. Он скончался от тяжелой болезни, с которой в последнее время боролся.


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