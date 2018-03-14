Суд будет допрашивать Януковича в режиме видеосвязи

Об этом в зале суда в среду, 14 марта, сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

По его словам, суд не будет возражать допрос в режиме видеоконференции. Он сможет дать показания, это право гарантировано судом.

Адвокат Сердюк заявил, что уголовно-процессуальный кодекс не предполагает никакой иной формы видеодопроса из другого государства, кроме как по процедуре международно-правовой помощи.

Вместе с тем прокурор Маким Крым сообщил, что сторона обвинения будет считать подобный допрос допустимым.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", допрос главы украинского государства Петра Порошенко по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича был завершен из-за неприличных вопросов со стороны защиты.