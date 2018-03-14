09:32 14.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд арестовал имущество Шепелева и его родственников

Имущество бывшего депутата Верховной Рады Украины Александра Шепелева и его родственников арестовано.

Суд арестовал имущество Шепелева и его родственников

Соответствующее решение принял накануне суд. Об этом во вторник, 13 марта, журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источник в Генеральной прокуратуре подтвердил факт ареста имущества политика.

Напомним, Печерский районный суд города Киева избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, Шепелева задержали сотрудники Службы безопасности Украины. По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, во время задержания Шепелев имел при себе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики".


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