Сегодня в Украине отмечают День добровольца - ФОТО

Отмечается, что с праздником жителей страны поздравил президент Петр Порошенко.

Глава государства в своем посте написал, что помнит всех патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора. Он выразил благодарность всем воинам-добровольцам, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции.

Этот праздник установлен решением Верховной Рады с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Для укрепления патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Добавим, что именно 14 марта 2014 года прямо с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету специального выпуска "День украинского добровольца". Номинал монеты - 10 гривен, она изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покрытием никелем. Тираж новой монеты составит миллион штук.