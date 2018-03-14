На Украину надвигается циклон, который принесет сильные снегопады и похолодание

В результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия. Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в среду, 14 марта, уже в субботу в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях нагрянут сильный снег и метели. При этом прирост снежного покрова может достигать 15-20 сантиметров.

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях - сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега. Тут прирост снежного покрова может достигать 5-10 сантиметров. Ветер может усилится до 15-22 метров на секунду, в северной половине на дорогах гололедица.

В воскресенье непогода усилится и в Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях сильные снегопады и метели продожатся, а прирост снежного покрова составит 20-25 сантиметров.

В Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях ожидается сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега, в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь.

В понедельник, 19 марта, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях также сильный снег, метели, в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед.

Вместе с тем синоптики обещают снижение ночной температуры до 10-16 градусов, а в южной части до 4-10 градусов мороза.

В ГосЧС также предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта и усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Укргидрометцентр предупреждает о подъеме уровней воды на реках Украины, 13-15 марта 2018 года.

Именно в эти дни продолжится развитие весеннего половодья с подъемами уровней воды на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях, Прута, Сирета, реках Закарпатья, а также на реках бассейна Припяти, Западного Буга, левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей.