Украина испытала артиллерийские боеприпасы собственного производства, - Порошенко

Глава государства поприветствовал продолжение укрепления Вооруженных сил Украины. По его словам, государственная акционерная холдинговая компания "Артем", которая входит в состав оборонно-промышленного концерна "Укроборонпром" успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм.

Генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин отметил, что новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения фортификационных сооружений и объектов.

Как известно, испытания прошли на военном полигоне в Черниговской области, во время которых были подтверждены заданные характеристики боеприпасов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина приобретет у Соединенных Штатов Америки 210 противотанковых ракет "Javelin".