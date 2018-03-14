19:57 14.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина испытала артиллерийские боеприпасы собственного производства, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна теперь может производить собственные артиллерийские боеприпасы больших калибров. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Украина испытала артиллерийские боеприпасы собственного производства, - Порошенко

Глава государства поприветствовал продолжение укрепления Вооруженных сил Украины. По его словам, государственная акционерная холдинговая компания "Артем", которая входит в состав оборонно-промышленного концерна "Укроборонпром" успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм.

Генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин отметил, что новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения фортификационных сооружений и объектов.

Как известно, испытания прошли на военном полигоне в Черниговской области, во время которых были подтверждены заданные характеристики боеприпасов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина приобретет у Соединенных Штатов Америки 210 противотанковых ракет "Javelin".


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