Предлагают купить детские светильники в Киеве множество магазинов, но доверять нужно только тем, где товар сертифицирован, имеются оригинальные документы от производителя. Один из таких стремительно развивающихся партнеров - интернет-магазин g9.com.ua. Оптимальные цены, огромный выбор товара, гарантия качества, удобные способы оплаты, доставка в любой уголок Украины.

Предложения европейских брендов

Страны ЕС являются яростными борцами за экологию. В их обиходе – только материалы, не способные навредить окружающей среде. Это главное правило, по которому выбирают предметы интерьера для детских. Бренды Голландии, Испании, Австрии, Германии, Швеции, Польши, Италии, Англии руководствуются этой тенденцией. Их продукция в обширном ассортименте представлена на сайте g9.com.ua.

Светотехника для детской комнаты изготовлена из металла, прочного пластика, модели для пользователей постарше могут содержать плафоны из стекла. Подбирать устройства настенного, потолочного, настольного типа нужно под возраст малыша. То, что подходит для младенца, совершенно не может удовлетворить подростка.

Каждый производитель учитывает предположительное место установки светильника, и на основе этого компонует различные материалы

- потолочные модели, к которым нет свободного доступа, могут содержать остекление или вращающиеся механизмы;

- приборы функциональной подсветки (настольные лампы, споты) оборудуются плафонами из не нагревающегося материала или комплектуются лампами с налаженной пассивной терморегуляцией. Удобные выключатели, механизмы поворота плафона, устойчивое основание, прищепка или струбцина для фиксации светильника – все для безопасности и комфорта пользователя;

ночники содержат плафоны с перфорацией, тиснениями или художественными рисунками для создания сказочных полутеней в полусумраке пространства.

Тематические серии

Детские светильники всех брендов имеют узнаваемый дизайн: мультяшные герои, бабочки, сказочные персонажи в качестве декора, нежные яркие оттенки оформления, вращающиеся детали, изменяющиеся рисунки. В комнате малыша все должно быть интересным, не раздражающим, настраивать на нужную атмосферу.

Подбирать детские светильники в Киеве, Львове или Харькове нужно одинаково, руководствуясь критериями безопасности и предпочтениями ребенка.

В этом удобный помощник – интернет-магазин. Не выходя из дома, даже в выходной день вы можете совместно с малышом выбрать неспешно нужную модель на сайте, сопоставив предложения нескольких брендов. Товар будет отправлен незамедлительно курьером, ему же отдаете деньги, если выбрана оплата наличными.