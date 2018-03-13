08:41 13.03.2018 | Общество | Новости
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Воздушное судно НАТО провело разведку у границ России

Самолеты командирований НАТО E-3A Sentry AWACS провели неплановые проверки вблизи границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Воздушное судно НАТО провело разведку у границ России

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно информации, воздушные судна дальнего радиолокационного обнаружения и управления с бортовым номером LX-N90442, вылетели с авиабазы Гайленкирхен в Германии, после чего провели проверки около каждой южной границе Калининградской области.

Отмечается, что они длительное время совершали воздушные проверки, находясь неподалеку Польши. Затем перелетел в воздушное пространство Эстонии через Сувалкский коридор.

В небе над Эстонией он продолжил полет у западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Североатлантическом альянсе определили новый статус Украины на пути к полноценному членству в организацию.  В уведомлении говорится, что наша страна теперь имеет статус "члена-аспиранта".


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