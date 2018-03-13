Воздушное судно НАТО провело разведку у границ России

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно информации, воздушные судна дальнего радиолокационного обнаружения и управления с бортовым номером LX-N90442, вылетели с авиабазы Гайленкирхен в Германии, после чего провели проверки около каждой южной границе Калининградской области.

Отмечается, что они длительное время совершали воздушные проверки, находясь неподалеку Польши. Затем перелетел в воздушное пространство Эстонии через Сувалкский коридор.

В небе над Эстонией он продолжил полет у западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Североатлантическом альянсе определили новый статус Украины на пути к полноценному членству в организацию. В уведомлении говорится, что наша страна теперь имеет статус "члена-аспиранта".