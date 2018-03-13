В Украине во вторник дождь и весеннее тепло

Так, во вторник дожди ожидаются на Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях, в Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

В то же время ясная и солнечная погода сегодня ожидается на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине, в Луганской, Донецкой областях и в Запорожье.

Вместе с тем во вторник в Украине стоит ожидать сильного юго-восточного ветра 7-12 метров на секунду, местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Средняя температура воздуха в стране составит 5-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет облачным. Ночью ожидается сильный дождь. Утром - без осадков. Днем дождь пойдет слабее, а к вечеру усилится. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла. Днем потеплеет до 5-7 градусов.

На западе Украины во вторник дождь. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Дневная температура воздуха поднимется до отметки в 7-15 градусов выше нуля.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью небольшой. Температура воздуха ночью буде колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 2-8 градусов.

В центре страны сегодня облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем дождь. Температура воздуха ночью буде колебаться от минус от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 2-8 градусов выше нуля.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов мороза, в Луганской области столбики термометров опустятся до отметки в 15 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха буде колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами дождь. Температура воздуха ночью составит 0-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 5-12 градусов.

Народный прогноз: сегодня почитается память преподобного Василия, исповедника. В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету. Наши предки наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому судили о весенней погоде: "круты края, крута и весна будет, пологи - весна будет протяжливой". 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.