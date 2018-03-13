В Украине уменьшилось количество заболевших корью

По состоянию на 11 марта количество больных уменьшилось на 10%. При этом по сравнению с предыдущей неделей заболевших составило 617 человек.

Как сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, в целом с начал года заболело 7069 человек, из которых 4848 это дети. Вместе с тем официально зарегистрировано семь летальных случаев, связанных с корью.

Наибольшее количество заболевших - в Ивано-Франковской области. Тут зафиксировано 1566 человек. В Закарпатской области зарегистрировано 1297 случает и Одесской - 1063 человек. Наименьшее количество больных - в Сумской области - пять человек, а в Луганской и Черниговской областях - по четыре человека,

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году уровень плановой вакцинации в Украине вырос вдвое по сравнению с 2016 годом – вакцинировано 93,3% детей до года, 90,7% детей шести лет.