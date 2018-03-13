В понедельник в зоне АТО ранены двое украинцев - ВИДЕО

В результате боевых действий два военнослужащих были ранены. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, раненных военнослужащих доставлено в военно-медицинский госпиталь и оказана медицинская помощь.

Вместе с тем, по данным штаба, вчера на Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Новгородского и Луганского.

В Донецкой области грубо нарушая Минские условия, боевики применили 120 и 82 мм минометы по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки.

Напомним, за прошедшие сутки воскресенье, 11 марта, на линии соприкосновения сторон в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий. Еще трое получили ранения. Всего за вчерашний день российские наемные войска и подчиненные им боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских войск.