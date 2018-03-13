В Полтавской области китайская компания начала бурение газовых скважин

Скважина пробурена на Яблунивском газоконденсатном месторождении в Полтавской области. Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина - 4940 м.

Отметим, что договоры подписаны по результатам тендера в системе ProZorro.

Стоит добавить, что в конце октября 2016 года "Укргазвыдобування" объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на бурение 90 скважин (15 лотов) в Харьковской и Полтавской областях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинских хранилищах находится 14 млрд кубометров газа. Сообщается, что на протяжении всех 24 часов газ в хранилищах не был использован в полном объеме.