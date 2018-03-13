15:59 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Польше состоится международный форум "Европа-Украина"

На международном экономическом форуме "Европа-Украина" в польском городе Ясенка, пройдут дискуссии об экономике и политике в Польше, Европе и в странах за восточной границей Евросоюза.

В Польше состоится международный форум

Об этом сообщает Радио Польша.

С сегодняшнего дня, 13 марта, тут начался двухдневный экономический форум "Европа-Украина". Отмечается, что организатором мероприятия является Яцек Ключковский из Института восточноевропейских исследований.

По его словах, во время форума будут обсуждать, прежде всего, будущее Европы и Украины. Большой интерес участников вызывают новые условия торговли и экономического сотрудничества с Украиной после вступления в силу договора о свободной торговле с Европейским союзом.

В рамках форума "Европа-Украина" состоится более 40 дискуссий. Сопутствующим мероприятием является выставка-ярмарка, во время которой свою продукцию представят 70 субъектов из Польши, Украины, Венгрии и Румынии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице Литвы прошел большой энергетический форум с участием премьер-министра Эстонии Юри Ратаса и главами правительств Литвы и Латвии Саулюсом Сквернялисом и Марисом Кучинскисом.


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