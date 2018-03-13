В Польше состоится международный форум "Европа-Украина"

Об этом сообщает Радио Польша.

С сегодняшнего дня, 13 марта, тут начался двухдневный экономический форум "Европа-Украина". Отмечается, что организатором мероприятия является Яцек Ключковский из Института восточноевропейских исследований.

По его словах, во время форума будут обсуждать, прежде всего, будущее Европы и Украины. Большой интерес участников вызывают новые условия торговли и экономического сотрудничества с Украиной после вступления в силу договора о свободной торговле с Европейским союзом.

В рамках форума "Европа-Украина" состоится более 40 дискуссий. Сопутствующим мероприятием является выставка-ярмарка, во время которой свою продукцию представят 70 субъектов из Польши, Украины, Венгрии и Румынии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице Литвы прошел большой энергетический форум с участием премьер-министра Эстонии Юри Ратаса и главами правительств Литвы и Латвии Саулюсом Сквернялисом и Марисом Кучинскисом.