04:00 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине обокрали школу на 300 тысяч гривен

В одной из школ Днепропетровской области строители вынесли из школы стройматериалы, предназначенные для ее ремонта.

На Днепропетровщине обокрали школу на 300 тысяч гривен

В поселке Соленое местные власти начали реконструировать старую школу. На работах одновременно задействованы 120-150 людей. Оборудование и строительные материалы не охранялись и на ночное время суток оставались в здании.

Об этом в понедельник, 12 марта, сообщил советник председателя областной администрации Юрий Голик. По его словам, накануне ночью материалы на сумму около 300 тысяч гривен исчезли. В краже подозреваются местные жители, некоторые из них работали на реконструкции. Благодаря показаниям других жителей поселка утром похищенное нашли в жилище одного из воров и вернули в школу.

При этом Голик рассказал, к школе регулярно ездят три автобуса, которые возят 140 учеников на занятия из восьми окружающих сел. В начали лета учреждение решили капитально отремонтировать. В здании утеплят фасад и крышу, поставят пластиковые окна, заменят систему отопления, обустраивают классы и территорию у школы. В скором будущем дети смогут заниматься в лингафонном кабинете и ресурсной комнате для инклюзивного образования, - заверил он.

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", все столичные школы возобновили процес работы обучения после небольшого перерыва из-за эпидемии инфекционных болезней.


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