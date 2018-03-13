00:30 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188408:Polishuk

В Черновцах местный житель выиграл в лотерею 1,5 миллиона гривен

В субботу, 10 марта, был сорван мегаприз в размере 1,5 миллиона гривен по выигрышной ставке, которая была сделана в городе Черновцы.

В Черновцах местный житель выиграл в лотерею 1,5 миллиона гривен

Победителей стал местный житель. Как сказано на официальном сайте Государственной лотереи "Мегалот", выигрышная ставка была сделана в городе в "Лото маркете", который расположен по улице Калиновская.

Оператор государственных лотерей искренне поздравляет победителя и советует как можно быстрее обратиться на бесплатную горячую линию компании, где ему предоставят дополнительную информацию относительно дальнейшего оформления выигрыша, - сказано в сообщении. Также отмечается, что человек, победивший в розыгрыше, потратил на участие в игре всего 50 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, американец Энтони Фелдер из города Ламбертон выиграл более двух миллионов долларов в популярную лотерею Powerball.

До того момента как стать миллионером, он работал простым водителем грузового транспорта. Его дом был полностью разрушен в результате налета урагана Метью, американские власти отложили ремонт его дома, а своих собственных средств на восстановление здания не хватало.


Поделиться
Читайте также:
 
Зайцева рассказала, почему ее Lexus занесло на людей Мэй публично обвинила Россию в попытке отравить Скрипаля Украине прогнозируют резкое весеннее похолодание Регламентный комитет рекомендует депутатам снять неприкосновенность с Бакулина
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив