Умер украинский телеведущий и журналист Олесь Терещенко - ФОТО, ВИДЕО

Он скончался от тяжелой болезни, с которой в последнее время боролся. Об этом сегодня утром сообщили его коллеги и директор Национально телекомпании Украины Зураб Аласания.

Летом прошлого года Терещенко сообщил, что у него диагностировано онкологическое заболевание. В течение нескольких месяцев шел сбор средств для помощи журналисту и оплаты дорогостоящего лечения.

Тогда же вышло несколько сюжетов, в которых Терещенко рассказал о своей борьбе с болезнью.

Олесь Терещенко работал ведущим новостей на ТСН, впоследствии возглавил отдел международных новостей телеканала "1+1". В последние годы он работал на национальном телевидении - канале UA:Первый.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни скончался директор Московского художественного театра имени Чехова, известный актер Олег Табаков.