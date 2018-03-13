10:15 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Умер украинский телеведущий и журналист Олесь Терещенко - ФОТО, ВИДЕО

В понедельник вечером, 12 марта, умер известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко.

Умер украинский телеведущий и журналист Олесь Терещенко - ФОТО, ВИДЕО

Он скончался от тяжелой болезни, с которой в последнее время боролся. Об этом сегодня утром сообщили его коллеги и директор Национально телекомпании Украины Зураб Аласания.

Летом прошлого года Терещенко сообщил, что у него диагностировано онкологическое заболевание. В течение нескольких месяцев шел сбор средств для помощи журналисту и оплаты дорогостоящего лечения.

Тогда же вышло несколько сюжетов, в которых Терещенко рассказал о своей борьбе с болезнью.

Олесь Терещенко работал ведущим новостей на ТСН, впоследствии возглавил отдел международных новостей телеканала "1+1". В последние годы он работал на национальном телевидении - канале UA:Первый.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни скончался директор Московского художественного театра имени Чехова, известный актер Олег Табаков.


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