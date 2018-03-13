02:00 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина построит собственную площадку для запуска ракет в Канаде

Космические агентства Украины и Канады совместно разрабатывают проект строительства стартовой площадки для запуска украинских ракет на территории одного из канадских космодромов.

Украина построит собственную площадку для запуска ракет в Канаде

Об этом сообщил советник председателя Государственного космического агентства Эдуард Кузнецов.

Отмечается, что проект оценивается более чем в 500 млн. долларов. Также Украина планирует модернизировать космические носители Циклон 4.

Кузнецов уточняет, что с Австралией пока нет договоренности по строительству космодрома. Украинское правительство действительно предложил проект в 2016 году, но ответа от австралийцев пока не поступало.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в интернете активные пользователи все больше обсуждают десятиминутный ролик, в котором показано зарождение и развитие Вселенной.


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