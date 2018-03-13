СБУ задержала на взятке депутата Сумского горсовета - ФОТО

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что депутат горсовета требовал от частного предпринимателя 4500 долларов за содействие в продлении срока аренды земельного участка.

К слову, депутата задержали во время получения от посредника всей суммы взятки на одной из центральных улиц Сум.

Взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного УК Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины в Харькове задержала бизнесмена из так называемой "Донецкой народной республики" за финансирование сепаратистов.