11:21 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала на взятке депутата Сумского горсовета - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины "на горячем" поймали депутата Сумского городского совета взятки на получении денежной выгоды в размере 4500 долларов.

СБУ задержала на взятке депутата Сумского горсовета - ФОТО

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что депутат горсовета требовал от частного предпринимателя 4500 долларов за содействие в продлении срока аренды земельного участка.

К слову, депутата задержали во время получения от посредника всей суммы взятки на одной из центральных улиц Сум.

Взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного УК Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Служба безопасности Украины в Харькове задержала бизнесмена из так называемой "Донецкой народной республики" за финансирование сепаратистов.


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