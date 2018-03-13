14:29 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Рада планирует переименовать три села в Черкасской и Ивано-Франковской областях

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендует Верховной раде Украины переименовать трех населенных пунктов в Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Рада планирует переименовать три села в Черкасской и Ивано-Франковской областях

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Отмечается, что речь идет о селах Помынык Маньковского района и Текучее и Химчин Косовского района. Как сообщили в Черкасском областном совете, переименование села Помынык инициировано его жителями в связи с негативным восприятием действующей названия и поддержано территориальной общиной на общем собрании граждан.

Также, переименование сел в Ивано-Франковской области было требованием местных жителй. Так, отмечается, что село Текучее получило такое название в 1987 году, а до того оно называлось Текучая. Следовательно, жители населенного пункта хотят вернуть ему историческое название.

Что касается села Химчин, то Институт украинского языка НАН Украины считает, что лингвистически обоснованной является название поселения Химчин, которая закономерно возникла на местном языковой почве.

Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять за основу и в целом проекты постановлений о переименовании населенных пунктов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице предлагают создать проспект имени космонавта Леонида Каденюка, который скончался вчера во время утренней пробежки. Уже на сайте Киевсовета появилась петиция, которой предлагают переименовать проспект Комарова в честь Каденюка.


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