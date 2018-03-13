ОгоЯкіЛюди: Yuna та Великий весняний концерт

Как встречают весну звезды шоу-бизнеса, отражается ли на творческой работе весенний период, намерены ли отечественные селебритис праздновать 8 марта. Обо всем этом и не только ОгоЯкийВедучий узнавал на празднике весны. Кроме того, существует ли «дедовщина» в украинском шоу-бизнесе, как влияют музыкальные премии на дальнейшее творчество артистов и как молодым исполнителям конкурировать с опытными старожилами сцены — об этом ОгоЯкаВедуча узнавала на церемонии вручения музыкальной премии Yuna.