Одесский суд продлил арест директору лагеря "Виктория"

Срок содержания под стражей продлен на 60 суток. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, Саркисян останется под стражей, минимум, до 11 мая.

В свою очередь, пресс-служба суда сообщила, что в судебном заседании появились несколько депутатов, которые просили передать обвиняемого им на личное поручительство. Речь идет о депутатах Одесского облсовета от партии "Доверяй делам". В частности, готовность взять на поруки обвиняемого высказали Анатолий Хмелевский, Анатолий Садовник и Евгения Абрамова, а также председатель Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева.

При этом в суде добавили, что из-за того, что не все пострадавшие появились на судебном заседании, вопрос о назначении уголовного дела к разбирательству по сути решить не удалось, судебное заседание отложено на 10 апреля.

Напомним, 1 марта прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория", где в сентябре 2017 года во время пожара погибли трое детей.

Как сообщал УРА-Информ, пожар в лагере " Виктория" возник около полуночи 15 сентября 2017 года. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.