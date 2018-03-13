11:59 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188441:Polishuk

Одесский суд продлил арест директору лагеря "Виктория"

Киевский районный суд города Одессы во вторник, 13 марта, продлил срок ареста директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну.

Одесский суд продлил арест директору лагеря

Срок содержания под стражей продлен на 60 суток. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, Саркисян останется под стражей, минимум, до 11 мая.

В свою очередь, пресс-служба суда сообщила, что в судебном заседании появились несколько депутатов, которые просили передать обвиняемого им на личное поручительство. Речь идет о депутатах Одесского облсовета от партии "Доверяй делам". В частности, готовность взять на поруки обвиняемого высказали Анатолий Хмелевский, Анатолий Садовник и Евгения Абрамова, а также председатель Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева.

При этом в суде добавили, что из-за того, что не все пострадавшие появились на судебном заседании, вопрос о назначении уголовного дела к разбирательству по сути решить не удалось, судебное заседание отложено на 10 апреля.

Напомним, 1 марта прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория", где в сентябре 2017 года во время пожара погибли трое детей.

Как сообщал УРА-Информ, пожар в лагере " Виктория" возник около полуночи 15 сентября 2017 года. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.


Поделиться
Читайте также:
 
СБУ задержала на взятке депутата Сумского горсовета - ФОТО На полигоне "Широкий лан" произошел пожар, погиб один военный Доллар в обменниках упал до 26,13 гривен ОгоЯкіЛюди: Yuna та Великий весняний концерт
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив