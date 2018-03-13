Канада и Швеция выделили на восстановление Донбасса два миллиона долларов

Деньги пойдут на восстановление Донбасса. Об этом сообщает сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно сообщению, для установления мира и восстановления Донбасса Канада и Швеция выделила материальные средства. Переданную сумму будет администрировать Всемирный Банк в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой под названием "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины".

Деньги будут использованы на обеспечение защиты прав граждан, пострадавших от конфликта АТО, на дома, социальную помощь, медицинские, образовательные и коммунальные услуги, создание рабочих мест помощи с интеграцией в новые общины, а также поддержки экономической активности 5 регионов, где проживает наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", на Донбассе обнаружили крупную партию предназначавшихся для боевиков медпрепаратов.