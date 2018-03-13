Международная платежная система TYME (ТАЙМИ) нарушала международное право и санкции Президента Украины

Кроме того, водится запрет согласования условий и порядка деятельности в Украине международных платежных систем "Юнистрим" (ею управляет АО КБ "Юнистрим"), "Колибри" (управляет Сбербанк России), "Anelik" (управляет ООО КБ "Анелик Ру") и системы "Blizko" (управляет АКБ "Связь-Банк"). Кроме того, отменяется регистрация договоров резидентов Украины об участии в этих платежных системах.





Далее, обратим внимание на список участников платежной системы Тайми, которые несут всю полноту ответственности перед регулятором рынка (Национальный Банк Украины) за деятельность и нарушение санкций Президента Украины правилами перевода локальной Платежной Системы, членами которой они являются:



Перечень участников платежной системы:

- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" Платежный Центр ";

- ООО "ФК" СОВРЕМЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ";

- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" СИСТЕМА ";

- АО "КИБ";

- ООО ФК "ВЭЙ ФОР ПЭЙ";

- ООО "ЮАПЕЙ";

- ООО "ФК Актиния";

- ООО "ПУПС";

- ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ";

- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" Кредитор ХХI";

- ООО "УКРФИНСТАНДАРТ";

- ООО "ЭПС";

- ПАО "КБ" ГЛОБУС ";

- ОАО "КРИСТАЛБАНК";

- ООО "МИРА ФИНАНС";

- ООО "УПР";

- ООО "ПОСТ ФИНАНС";

- "Глобальные денежные Переводы (Грузия)";

- "MAYZUS Financial Services Limited (Великобритания)";

- ООО "ФОРТЕКС-ФИНАНС";

- "Джеорем (Грузия)";

- ООО "ДАЙМОНД ПЭЙ";

- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Поллукс";

- "ALBERCOM LTD (Израиль)";

- ОАО "Юнекс Банк";

- ПАО "БАНК ВОСТОК";

- ПАО "КБ" Земельный Капитал ";

- "Мани Муверс (Грузия)";

- "UPT Odeme Hizmetleri (Турция)".

- ПАО "КБ АКОРДБАНК";

- ПАО "БАНК Богуслав";

- ООО "Пейран";

- ПАО КБ "ПРИВАТБАНК";

- ПАО "БАНК АЛЬЯНС";

- VKS MONEY TRANSFER LIMITED (Англия);

- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРЦ";

- ООО "БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУП";

- Payment Planet s.r.o. (Чехия);

- ООО "ФК ПАРТНЕР";

- LLC "International Financial Services" (Грузия);

- LLC "Imperial Credit" (Грузия).

Далее после опубликования официальной статистики от НБУ в феврале 2018 года последовала череда разгромных и обличительных статей журналистских расследований о нарушений МПС Тайми в работе с санкционными компаниями в Украине, в частности журналистское расследование известного международного журналиста и обозревателя Александра Дубинского против террористической деятельности МПС Тайми и его бенефициара Игоря Мазепы.

Апогеем было заявление генерального директора Евгении Каниной МПС Тайми: "Особое внимание в своей работе мы уделяем качеству предоставляемых услуг. Как платежная система, мы обязаны обеспечивать бесперебойную работу на высоком уровне 24/7, это очень большая ответственность. Результаты работы 17-го года показывают, что у нас это получается. Каждый день мы улучшаем и совершенствуем наши продукты и сервисы, мы очень благодарны нашим участникам и всем партнерам за доверие” – прокомментировала новость о нарушений санкций Президента Украины операционный директор TYME Евгения Канина. Евгения Канина не добавила, что уголовную ответственность по ст 258 УК Украины несет в полной мере каждый из вышеупомянутых участников данной несчастливой платежной системы Тайми на ровне с самой Евгенией Каниной. Ниже максимально детально описано движение денежных средств от запрещенной санкционной ПС Золотой Короны к украинской международной платежной системы TYME. Украинский Финансовый Клуб и Ассоциация помощи воинам АТО направила открытое обращение к секретарю главы РНБО А.В. Турчиновому , руководителю СБУ В.С. Грицаку , Президенту Украину от 12 марта 2018 с просьбой ввести персональные санкции против гражданина Украины Каниной Евгении и самой платежной системы Тайми за пособничество и финансирование террориризма, за их работу с санкционной платежной системой "Золотая Корона".

Основанием для применения санкций стал Закон Украины "О санкциях", согласно которому он был принят Верховной Радой Украины в связи с необходимостью «безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины, включая враждебные действия, вооруженное нападение других государств или негосударственных образований, причинение вреда жизни и здоровью населения, захват заложников, экспроприацию собственности государства, физических и юридических лиц, причинение имущественных потерь и создание препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод".

Отдельно отметим о том, что финансовое сообщество банкиров Украины внимательно следит за мерами, который применит глава департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза и и.о. Главы НБУ Яков Васильевич Смолий к МПС Тайми и к ее руководителю Каниной Е. за нарушений санкций Президента Украины.