20:32 13.03.2018 | Общество | Авторские статьи     Новости Украины
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Международная платежная система TYME (ТАЙМИ) нарушала международное право и санкции Президента Украины

В 2015 году Украина впервые  расширила санкции по отношению к Российской Федерации, ограничив среди прочего деятельность ряда российских платежных систем. Соответствующее решение закреплено указом президента Украины №467/2016. Согласно документу, вводится запрет на работу в Украине и отменяется регистрация договоров резидентов об участии в международных платежных системах "Золотая Корона" (ее платежная организация — РНКО "Платежный центр") и "Международные денежные переводы Лидер" (ее платежная организация — НКО АО "Лидер").

Международная платежная система TYME (ТАЙМИ) нарушала международное право и санкции Президента Украины

Кроме того, водится запрет согласования условий и порядка деятельности в Украине международных платежных систем "Юнистрим" (ею управляет АО КБ "Юнистрим"), "Колибри" (управляет Сбербанк России), "Anelik" (управляет ООО КБ "Анелик Ру") и системы "Blizko" (управляет АКБ "Связь-Банк"). Кроме того, отменяется регистрация договоров резидентов Украины об участии в этих платежных системах.



Далее, обратим внимание на список участников платежной системы Тайми, которые несут всю полноту ответственности перед регулятором рынка (Национальный Банк Украины) за деятельность и нарушение санкций Президента Украины правилами перевода локальной  Платежной Системы, членами которой они являются:

Перечень участников платежной системы:

- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" Платежный Центр ";
- ООО "ФК" СОВРЕМЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ";
- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" СИСТЕМА ";
- АО "КИБ";
- ООО ФК "ВЭЙ ФОР ПЭЙ";
- ООО "ЮАПЕЙ";
- ООО "ФК Актиния";
- ООО "ПУПС";
- ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ";
- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" Кредитор ХХI";
- ООО "УКРФИНСТАНДАРТ";
- ООО "ЭПС";
- ПАО "КБ" ГЛОБУС ";
- ОАО "КРИСТАЛБАНК";
- ООО "МИРА ФИНАНС";
- ООО "УПР";
- ООО "ПОСТ ФИНАНС";
- "Глобальные денежные Переводы (Грузия)";
- "MAYZUS Financial Services Limited (Великобритания)";
- ООО "ФОРТЕКС-ФИНАНС";
- "Джеорем (Грузия)";
- ООО "ДАЙМОНД ПЭЙ";
- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Поллукс";
- "ALBERCOM LTD (Израиль)";
- ОАО "Юнекс Банк";
- ПАО "БАНК ВОСТОК";
- ПАО "КБ" Земельный Капитал ";
- "Мани Муверс (Грузия)";
- "UPT Odeme Hizmetleri (Турция)".
- ПАО "КБ АКОРДБАНК";
- ПАО "БАНК Богуслав";
- ООО "Пейран";
- ПАО КБ "ПРИВАТБАНК";
- ПАО "БАНК АЛЬЯНС";
- VKS MONEY TRANSFER LIMITED (Англия);
- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРЦ";
- ООО "БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУП";
- Payment Planet s.r.o. (Чехия);
- ООО "ФК ПАРТНЕР";
- LLC "International Financial Services" (Грузия);
- LLC "Imperial Credit" (Грузия).

Далее после опубликования официальной статистики от НБУ  в феврале 2018 года последовала череда разгромных и обличительных статей  журналистских расследований о нарушений МПС Тайми в работе с санкционными компаниями в Украине, в частности журналистское расследование известного международного журналиста и обозревателя  Александра Дубинского против террористической деятельности МПС Тайми и его бенефициара Игоря Мазепы.

Апогеем было заявление генерального директора Евгении Каниной МПС Тайми: "Особое внимание в своей работе мы уделяем качеству предоставляемых услуг. Как платежная система, мы обязаны обеспечивать бесперебойную работу на высоком уровне 24/7, это очень большая ответственность. Результаты работы 17-го года показывают, что у нас это получается. Каждый день мы улучшаем и совершенствуем наши продукты и сервисы, мы очень благодарны нашим участникам и всем партнерам за доверие” – прокомментировала новость  о нарушений санкций Президента Украины  операционный директор TYME Евгения Канина. Евгения Канина не добавила, что уголовную ответственность по ст 258 УК Украины несет в полной мере каждый из вышеупомянутых участников  данной несчастливой платежной системы Тайми на ровне с самой Евгенией Каниной. Ниже максимально детально описано движение денежных средств от запрещенной санкционной ПС Золотой Короны к украинской международной платежной системы TYME.   Украинский Финансовый Клуб  и Ассоциация помощи воинам АТО направила открытое обращение к  секретарю главы РНБО А.В. Турчиновому , руководителю СБУ В.С. Грицаку , Президенту Украину от 12 марта 2018 с просьбой ввести персональные санкции  против  гражданина Украины Каниной Евгении  и самой платежной системы Тайми  за пособничество  и финансирование террориризма,  за их работу с санкционной платежной системой "Золотая Корона".

Основанием для применения санкций стал Закон Украины "О санкциях", согласно которому он был принят Верховной Радой Украины в связи с необходимостью «безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины, включая враждебные действия, вооруженное нападение других государств или негосударственных образований, причинение вреда жизни и здоровью населения, захват заложников, экспроприацию собственности государства, физических и юридических лиц, причинение имущественных потерь и создание препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод".

Отдельно отметим о том, что финансовое сообщество банкиров Украины внимательно следит за мерами, который применит глава  департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза и и.о. Главы НБУ Яков Васильевич Смолий к МПС Тайми и к ее руководителю Каниной Е. за нарушений санкций Президента Украины.


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