09:57 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко не видит надежды на соглашение с Бакулиным

На данный момент надежды на то, что Евгений Бакулин пойдет на сделку со следствием у Генеральной прокуратуры не велики.

Луценко не видит надежды на соглашение с Бакулиным

Больше надежд полагается не на самого Бакулина, а на коллег за рубежом, где находятся банки со счетами на которые были переведены краденые средства. Такое мнение в понедельник вечером, 12 марта, высказал в эфире одного из украинских телеканалов генеральный прокурор Юрий Луценко.

При этом, отвечая на вопрос ведущего, что может заставить Бакулина пойти на сделку со следствием, учитывая то обстоятельство, что он находится за пределами страны, генпрокурор ответил, это может быть желание свободного передвижения по миру и нежелание потерять активы, которые сейчас уже известны, а возможно и неизвестны.

В то же время, Луценко отметил, что у ГПУ - две задачи. Первое, это установить лица, предположительно получили эти средства. Если это будет Бойко, Сидоренко или Федоров, мы будем действовать по закону. Второе - мы хотим арестовать на конечной остановке эти средства и конфисковать их в госбюджет, - пояснил Луценко.

Напомним, как соощал УРА-Информ, комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы рекомендует парламенту снять неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Соответствующее решение было принято в понедельник,12 марта, на заседании комитета. При этом члены комитета проголосовали единогласно.


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