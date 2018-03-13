Лещенко и Герус привлекли экологов к борьбе за снижение тарифов для олигархов

В ходе акции наметились различия в позициях участников – экологи требовали увеличить инвестиции генерирующих компаний на экологическую модернизацию угольных ТЭС. Лещенко и Герус основное внимание уделили отмене формулы формирования тарифов для промышленных предприятий Роттердам+, которая ликвидировала многолетнюю ценовую дискриминацию продукции украинских шахт относительно импортного угля. По мнению, Андрея Геруса украинский уголь является низкокачественным и в тарифах для промышленных предприятий он должен закладываться по цене ниже, чем "высококачественный уголь из Роттердама".



Как известно, политика популизма в отношении украинских шахтам привела к тому, что объем добычи угля в Украине за последние годы сократился в 4 раза и не соответствует потребностям энергетического комплекса. Ежегодно Украина вынуждена импортировать около 5 млн тонн угля.

Практика ручного формирования заниженной цены угля вводила шахты в убытки, но была выгодна промышленным потребителям электроэнергии (предприятия металлургии и ферросплавной отрасли), которые таким образом получали сверхдоходы. Убытки государственных шахт покрывались за деньги налогоплательщиков – дотациями из государственного бюджета.

Весной 2016 года НКРЭКУ ввела формульный принцип рыночного тарифообразования (Роттердам+), согласно которому цена на энергетический уголь в тарифах для промышленных предприятий основана на котировках крупнейшего европейского угольного порта в голландском городе Роттердам. В следствии этого, цена на украинский уголь выросла с 1200 до 2500 грн/т, что приблизило тариф на электроэнергию для промышленности к среднеевропейскому уровню.



Нововведение НКРЭКУ вызвало ожесточенное сопротивление олигархов, контролирующих наиболее энергоемкие предприятия. Дискредитацией формулы рыночного ценообразования системно занимаются СМИ, подконтрольные владельцу Запорожского и Никопольского ферросплавных заводов Игорю Коломойскому. В 2017 году депутат от партии УКРОП (также подконтрольной Коломойскому) Виталий Куприй инициировал расследование НАБУ относительно законности формулы Роттердам+.



В Европейский суд по правам человека по поводу отмены формулы Роттердам+ обратился глава Ассоциации потребителей электроэнергии Андрей Герус.



Формула Роттердам+ не распространяется на тарифы для населения, которые в Украине продолжают оставаться самыми низкими в Европе.