Зайцева рассказала, почему ее Lexus занесло на людей

Обвиняемая Елена Зайцева, в частности, пообещала больше никогда в жизни не садиться за руль. При этом она рассказала, почему не справилась с управлением своей машиной.

По ее словам, после того, как Volkswagen протаранил ее автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, а она сама перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем и его вынесло на людей, - пояснила Зайцева, добавив, что

для того, чтобы вытащить ее и пассажирку из машины, пришлось вырвать пассажирские двери у Lexus, а после освобождения из авто она сразу пошла к полицейскому.

Кроме того Зайцева заверила, что двигалась по площади со скоростью 80 километров в час.

Напомним, обоим подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы. При этом Зайцева признала свою вину, а второй подозреваемый, Геннадий Дронов, своей вины не признает.

Как сообщал УРА-Информ, 13 декабря во время заседания суда по продлению ареста, Зайцева заявила, что готова нести ответственность и готова понести наказание.