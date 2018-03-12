23:47 12.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украине прогнозируют резкое весеннее похолодание

Последние дни Украинцу уже начало пригревать солнце, но синоптики предупреждают – не спешите обнадеживаться: уже в конце этой недели морозы вернуться. 

Украине прогнозируют резкое весеннее похолодание

Как рассказала в понедельник,12 марта, синоптик Наталья Диденко на совей страничке в Facebook, воздушная масса арктического происхождения начнет наступление, после чего температура воздуха снизится до минус 10-12 градусов. При этом на северо-востоке страны похолодает до 12-16 градусов.

Синоптик таукже сообщила,что с юго-запада в нашу сторону направляется новый циклон, неся с собой обильные осадки со штормовым ветром. Вместе с тем она уточнила, что этот прогноз еще подлежит уточнению, но все же следует соблюдать осторожность.

Она добавила, что до конца недели на атмосферных фронтах будет преобладать влажный атлантический воздух и уж во вторниек дожди пройдут на западе, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях. В других областях - пока что без осадков.

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", "жертвой" снежной стихии уже второй раз за год оказался американский штат Нью-Джерси.


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