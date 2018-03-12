Турецко-исламский союз в Германии требует усилить защиту мечетей

Об этом передает издание Deutsche Welle.

Отмечается, что у союза есть еще одна просьба, в скором времени расследовать нападение на мечети. По информации DITIB, это уже 18 атака на мечети за последние два месяца.

Кстати, в ночь на воскресенье в городе Мешеде в земле Северный Рейн-Вестфалия было совершено нападение на турецкое заведение. Злоумышленники бросали "коктейли Молотова" в здание, в котором размещалось немецко-турецкое объединение.

Полиция не исключает, что за атаками могут стоять курдские радикалы, поскольку некоторые мечети были также расписаны антитурецькими лозунгами с изображением перечеркнутого флага Турции.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Берлине в районе Райниэндорф трое неизвестных закидали "коктейлями Молотова" мусульманскую мечеть. Сообщается, что трое молодчиков разбили окна в мечети и поочередно забрасывали "коктейлями Молотова" внутренние помещения.